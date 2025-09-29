Откриха малки количества дрога в трима на възраст между 17 и 21 години

Непълнолетно момче, момиче на 19 и млад мъж на 21 години са задържани в различни случаи в региона с малки количества от различни наркотици, съобщиха от полицията.

17-годишен е бил заловен с дрога в Симеоновград. В петък, около 18 часа полицаи от участъка в града са проверили лек автомобил „Ауди“. Момчето е било пътник в колата. В него са открили 2 сгъвки с бяло кристално вещество с тегло 1 грам – пико.

На 28-и в Харманли и Димитровград също са заловени двама, държали наркотик. В дом в харманлийското село Поляново е намерена 2 грама марихуана, собственост на 21-годишен, а в дом в Димитровград – грам от същата дрога, принадлежала на 19-годишно момиче.