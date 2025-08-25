От х:

Хванаха 4 пияни водачи в региона през почивните дни

Четирима пияни шофьори са били хванати от полицията в 4 различни случая в Хасковска област, съобщават от полицията. Първият пиян водач е хванат в Свиленград, Около 5 часа сутринта в събота той бил спрян на третокласен път в нивите около града.

47-годишният мъж от Пловдив бил зад волана на "Нисан".  Дрегърът отчел 1,86 промила.

Същия ден в Тополовград е заловен 61-годишен от Стара Загора, който шофирал "Опел". При неговата проверка дрегерът посочил употреба на 2,7 промила. Мъжът е отказал кръвна проба.

Третият задържан същия ден е в Любимец. 41-годишният жител  на с. Крепост управлявал "Опел" в града с наличие на 1,45 промила.

В неделя, в Ивайловград  с 2,16 промила е заловен в града водач на "Фолксваген" на 42 години. Той също е отказал кръвни изследвания.

Срещу пияните водачи са заведени бързи производства.

Телефонни измамници изтръгнаха със заплахи 15 500 лева от 84-годишна жена
35-годишен познайник на полицията задържан за пожар

