Телефонни измамници изтръгнаха със заплахи 15 500 лева от 84-годишна жена

Възрастна хасковлийка е измамена от ало измамници, които със заплахи и хитрост я принудили да им даде 15 500 лева. Тази нощ в 2,10 часа в полицията дошла 82-годишна жена и съобщила, че е била въведена в заблуждение в неделя. Около 17 часа получила обаждане от мъж, който се обаждал от Енергото. Наредил й да отвори външната врата на блока на бул. България, заради ремонтни дейности. 

Преди да отиде да изпълни поръчението получила второ позвъняване на стационарния телефон със заплахи да приготви 60 000 лв иначе „ще  й вземат душата“.

Третото обаждане около 18 часа било от мним полицай, който й казал да даде парите, за да хванат измамниците. 10 минути по късно на вратата й се появили 2 мъже,  на което тя предала наличните си 15 500 лв.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Haskovo.NET

