Слънце и облаци над региона, кратки дъждове на места

Часове с повече слънце и такива с повече облаци ще се редуват днес над Хасковска област. Вероятността от валежи е ниска, но на отделни места в региона може да превали за кратко.

Температурите ще бъдат между 16 и 27 градуса.

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Температурите постепенно ще се повишават.