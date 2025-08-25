От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Слънце и облаци над региона, кратки дъждове на места

Часове с повече слънце и такива с повече облаци ще се редуват днес над Хасковска област. Вероятността от валежи е ниска, но на отделни места в региона може да превали за кратко.

Температурите ще бъдат между 16 и 27 градуса.

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Температурите постепенно ще се повишават.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Още призови места за ориентировачите на „Компас“ от стартовете в Смолянско
Още призови места за ориентировачите на „Компас“ от стартовете в Смолянско
преди 12 часа
Деца от цяла Югоизточна България посещават въжения парк в „Кенана“
Деца от цяла Югоизточна България посещават въжения парк в „Кенана“
преди 17 часа
Около 300 коли минават на час от Туция в България през ГКПП „Капитан Андреево“
Около 300 коли минават на час от Туция в България през ГКПП „Капитан Андреево“
преди 21 часа
Училища и детски градини в Хасковско обявиха свободни места за учители, зам.-директор и персонал
Училища и детски градини в Хасковско обявиха свободни места за учители, зам.-директор и персонал
преди 1 ден
Слънчево време и с температура до 31 градуса в неделя
Слънчево време и с температура до 31 градуса в неделя
преди 1 ден
Митко Алексиев донесе точка на “Димитровград” с гол в 89-та минута
Митко Алексиев донесе точка на “Димитровград” с гол в 89-та минута
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Joe Lynn Turner & Maria Ilieva - Forever

Случаен виц

Още призови места за ориентировачите на „Компас“ от стартовете в Смолянско

Петелът може и добре да кукурига, но все пак кокошката снася яйцата. - Маргарет Тачър

Последни обяви

Случайна рецепта

Шоко-роко
Шоко-роко

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини