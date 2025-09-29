От х:

Млад мъж е арестуван за грабеж, отмъкнал с бой портмоне с 20 лева

28-годишен е задържан за грабеж в Димитровград. В петък, в 22,50 часа, е подаден сигнал, че 21-годишен мъж е нападнат и ограбен на булевард „3 март“. На мястото незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че непознатият грабител е нападнал в гръб потърпевшият, искайки му парите. Нанесъл му е удар с юмрук в областта на лицето.

При сборичкването са паднали на земята, нападателят е грабнал портмонето с 20 лева и е избягал. В хода на издирването, полицаите са установили и задържали познайникът на полицията, който признал за стореното от него. Задържан е до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

