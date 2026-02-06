От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

74-годишен водач удари полицай с кола при опит за бягство

74-годишен водач е задаржан, след като блъсна полицай в крака при опит да избяга от проверка, съобщиха от МВР. Екшънът е станал около 13 часа в четвъртък в Димитровград. Автопатрул видял, че „Тойота“ е паркирана в насрещното движение на булевард „Димитър Благоев“. Водачът ѝ при включване в движението пресича и двойната непрекъсната линия.

Униформените полицаи установили, че минути преди това са глобили същия водач за неправилно паркиране на улица „3 март“. Като видял, че отново ще бъде санкциониран, 74-годишният водач направил опит да избегне контрола.

При опита за бягство закачил крака на старшия полицай. За да не загуби равновесие той се облегнал на предното панорамно стъкло на колата, което се счупило. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа. Съставен му е акт, образувано е досъдебно производство.

Бързо производство, също в Димитровград е започнало и срещу 35-годишна жена. Тя е спряна за проверка с лек автомобил „БМВ“ часове по късно, в 16,20 часа на улица „Емилиян Станев“. Проверка с техническо средство показало употреба на метамфетамин. Водачката отказала кръвна проба за изследване и е задържана до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Дишай, Димитровград и HRW - Като затворник в моя дом– въглища подхранват токсичния въздух в България
Дишай, Димитровград и HRW - Като затворник в моя дом– въглища подхранват токсичния въздух в България
Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
Създаването на Димитровград
Създаването на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
75 години Димитровград
75 години Димитровград
Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
"Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
"Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Камион изгоря в двора на фирма в Източната индустриална зона
Камион изгоря в двора на фирма в Източната индустриална зона
преди 1 час
Четирима са задържани за притежание на дрога
Четирима са задържани за притежание на дрога
преди 1 час
Масово премахват камери от лекарски кабинети и козметични студиа в Хасково и региона
Масово премахват камери от лекарски кабинети и козметични студиа в Хасково и региона
преди 3 часа
Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват днес
Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват днес
преди 3 часа
Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“
Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“
преди 23 часа
Фалстарт на делото срещу Бъбрека, кръвният тест не отчел наркотици
Фалстарт на делото срещу Бъбрека, кръвният тест не отчел наркотици
преди 23 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Концерти – Slimane - Live Symphonique @ La Basilique de St Denis - JO Paris 2024

Случаен виц

Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват днес
Четирима са задържани за притежание на дрога

Животът на един човек трябва да бъде нещо повече от просто приятен — всеки вол на пасбището има приятен живот. - Дени Дидро

Последни обяви

Случайна рецепта

Пай с бутер тесто и кайма
Пай с бутер тесто и кайма

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини