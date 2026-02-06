74-годишен водач удари полицай с кола при опит за бягство

74-годишен водач е задаржан, след като блъсна полицай в крака при опит да избяга от проверка, съобщиха от МВР. Екшънът е станал около 13 часа в четвъртък в Димитровград. Автопатрул видял, че „Тойота“ е паркирана в насрещното движение на булевард „Димитър Благоев“. Водачът ѝ при включване в движението пресича и двойната непрекъсната линия.

Униформените полицаи установили, че минути преди това са глобили същия водач за неправилно паркиране на улица „3 март“. Като видял, че отново ще бъде санкциониран, 74-годишният водач направил опит да избегне контрола.

При опита за бягство закачил крака на старшия полицай. За да не загуби равновесие той се облегнал на предното панорамно стъкло на колата, което се счупило. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа. Съставен му е акт, образувано е досъдебно производство.

Бързо производство, също в Димитровград е започнало и срещу 35-годишна жена. Тя е спряна за проверка с лек автомобил „БМВ“ часове по късно, в 16,20 часа на улица „Емилиян Станев“. Проверка с техническо средство показало употреба на метамфетамин. Водачката отказала кръвна проба за изследване и е задържана до 24 часа.