Масово премахват камери от лекарски кабинети и козметични студиа в Хасково и региона

Набиращият все по-голям обхват скандал с изтекли записи на жени от лекарски кабинети и козметични студиа към сайтове за възрастни вече рефлектира и върху Хасково и региона.

„Случващото се граничи с масова психоза. Има огромен брой заявления за премахване на охранителни камери. Особено на вътрешни камери в лекарски кабинети и козметични студиа. Някои собственици толкова са изплашени да не се замесят техни клиенти или пациенти в скандала, че дори не чакат компетентни техници. Демонтират сами скъпи охранителни системи, като рискуват да ги унищожат или повредят. Хората са уплашени и отчаяни. Готови са на всичко, само и само да не се окажат в положение на замесени в случай на злоупотреба със записите от техните системи“, твърдят експерти от охранителния бизнес.

Според тях, всяка камера може да бъде „хакната“ сравнително лесно. Има не особено скъпи устройства, които могат да пробият много бързо всеки код. Така наречените „флипери“ се използват предимно от автокрадците. С тях се разбиват кодове за запалване на автомобили, заглушават се сигнали и може да се достигне до данни от почти всички електронни устройства. Не особено трудно, но все пак с висока техническа грамотност, се разбиват кодове за телефони, електронни пощи и рутери. Ако се „пробие“ рутера няма проблеми да се стигне до самите камери и мястото, където се съхраняват записите. А оттам записът да се качи в интернет и да стигне до сайтовете за възрастни. Едно такова устройство струва между 300 и 1000 щатски долара и набавянето му не е особено трудно, твърдят хора от бранша.

Като противовес също има техника, която може да ни предпази от незаконни видео или аудиозаписи. Скенерите за записване са напълно достъпни и могат да се поръчат легално от специализирани сайтове за онлайн продажба. За сума от 600 до 6000 долара може да се сдобиете с персонален скенер, който винаги може да ви предупреди, че някой ви записва или се опитва да проникне в телефона или имейла ви.

„Разбира се, да се ходи със скенери на лекар или на козметична процедура със скенер против записване и против „хакване“ на телефон граничи с параноята. Но е добра опция, ако отивате на място, където подозирате, че някой може да се опита да злоупотреби“, твърдят запознати.

В процеса на динамично развитие на технологиите все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници, хотели, офиси, магазини и др. Във връзка с масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот.

От юридическа гледна точка видеонаблюдението съдържа лични данни и за това попада в юридическите норми, които ги защитават, твърдят юристи.

Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат „лични данни“, защото чрез тях всеки един от нас може да бъде физически идентифициран по безспорен начин.

За това и видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни. Право да го извършват имат търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност. Право на това имат и държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при изричното съгласие на наблюдавания.

„Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай, че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол“, цитира закона адвокат от Хасково, който не желае да бъде цитиран.

Според него, случаят със заснемане на интимни части и разпространението им в интернет, е класически случай на злоупотреба с чувствителна информация. Освен това, охранителните камери трябва да бъдат насочвани към входа на помещенията, за да се вижда кой влиза и кой излиза. Да се насочват камери към места, където се правят манипулации или прегледи на съблечени или частично разголени хора е забранено. Най-малкото защото тези хора може да се окажат жертви на изнудване.

При нарушаване на лични данни при видеозаснемане (камери, записи със звук/образ и т.н.) в България се прилагат санкции по Гражданския процесуален кодекс и по Закона за защита на личните данни.

За нарушения се смятат видеонаблюдението без правно основание, липсата на уведомителни табели, заснемане на повече от колкото е необходимо за охранителна цел. Безспорно нарушения също са неправомерното разпространение на записи, липсата на мерки за сигурност на данните или прекалено дългото съхранение, което също създава предпоставка за злоупотреби в бъдеще.

Административните санкции по Гражданския процесуален кодекс могат да достигнат 20 млн. евро или 4% от годишния световен оборот (за фирми).

За физически лица обикновено се налагат глоби от 1 000 до 10 000 лв, а за юридически лица от 2 000 до 20 000 лв. Санкциите могат да бъдат и по-тежки, ако има повторяемост на нарушението. Допълнителните наказания могат да бъдат разпореждане за спиране на видеонаблюдението, изтриване на записите и подвеждане под гражданска отговорност. Обикновено в такива случаи се изплащат допълнителни обезщетения за неимуществени вреди като стрес и нарушено лично пространство. Наказателна отговорност от държавата се търси в изключително редки и тежки случаи. Обикновено в случаи на доказано умишлено следене или злоупотреба.