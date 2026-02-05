От х:

Хванаха трима шофьори в региона да карат пияни или дрогирани

Общо три бързи производства са стартирали в Хасково и Димитровград срещу трима водачи, шофирали след употреба на алкохол, съобщават от полицията.

В нощта срещу четвъртък, в 2 часа, на булевард „Илинден“ в Хасково е проверен лек автомобил „Фолксваген“. Пробата на 38-годишния му водач показала употреба на 1,4 промила алкохол. Мъжът е отказал кръвна проба.

Минути по-късно, отново в областния град, пътни полицаи проверили „Мерцедес“ на улица „Цар Иван Асен“. Колата е била шофирана от 51-годишен. Използваният дрегер отчел наличие на 2,21 промила алкохол в издишания въздух.

Третото производство е в Димитровград. На булевард „Раковски“ е бил проверен „Опел“, управляван от мъж на 31 години. Скалата на техническото средство отреагирала положително на амфетамин и метамфетамин. Водачът е отказал проба за медицински изследвания.

Марката и на тримата нарушители е била задържане в полицията до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини