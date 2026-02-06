Назначиха медицинска експретиза на похитител, който иска да бъде пуснат от ареста

Хасковският окръжен съд назначи изготвяне на съдебно-медицинска експертиза за състоянието на 27-годишния Костадин Николов. Той е обвинен в отвличането и малтретирането на бившата си приятелка пред хотел в Свиленград на 13 ноември м.г.

По случая, като съпричастни към отвличането са обвинени още Петя Даймянова (44 г.) и Валентин Маринов (40 г.). Николов е вкарал насила в автомобил 21-годишната жена, с която преди това имал връзка. Отвлечената е била откарана в имот в село Мустрак. По пътя и след пристигането там е била бита и малтретирана. Според държавното обвинение похитителите са искали да я сплашат и респектират, за да не разкрива детайли за престъпната им дейност.

Предполага се, че тя е станала свидетел на криминални деяния, докато е била близка с Костадин Николов. При нахлуването в имота в Мустрак, когато са освободили младата жена, полицаите са открили 12 грама метамфетамини и марихуана.

Костадин Николов поиска да бъде пуснат от ареста, заради влошено здравословно състояние, несъвместимо с условията на живот в следствената килия. Според защитата му, той може да се лекува успешно само в домашни условия. Очаква се съдебно-медицинската експертиза да бъде готова до 17 февруари, когато делото ще продължи.