35 скочиха в Марица, кръста извади Петър Петков

    Петър Петков на 38 години от Димитровград спаси Христовия кръст навръх днешния голям православен християнски празник Богоявление в Димитровград. Петър хваща кръста за първи път макар, че седем години скача в ледените води на Йордановден. Победителя си пожела здраве и късмет през годината.

    Кметът на общината Иво Димов го дари с вино, обредна пита и парична премия както и останалите участници в ритуала на Йордановден. Общо 35 участника се хвърлиха за кръста в студените води на река Марица сред, които и двукратния европейския шампион по борба Георги Иванов. Младежите изпълниха в ледените води на реката станалото вече традиционно ритуалното хоро за здраве.

    Водосветът на брега на река Марица отслужи Архиерейски наместник Георги Тодев. Ритуалът бе проследен от стотици жители и гости на Димитровград, застанали на брега на реката, които се топлиха с чай и червено вино, осигурено от община Димитровград.

    Слънчевият Йордановден в Димитровград започна с Велик водосвет за здраве и благоденствие в храм „Св. Димитър“. Той бе отслужен от архиерейски наместник отец Георги. По традиция миряните получиха благословия и си взеха светена вода. По-късно литийно шествие се отправи към река Марица. Отец Георги освети кръста и припомни за символиката на християнския празник.

    За ритуала в Харманли ТУК .

    За водосвета на бойните знамена в Хасково ТУК .

    Източник: Haskovo.NET

