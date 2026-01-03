След 2 години: В Ивайловград пак ще хвърлят Светия кръст

Ивайловград възстанови изваждането на Светия кръст на Йордановден. Това ще се случи отново след двегодишно прекъсване.

На 6 януари сутринта ще бъде отслужена Тържествена литургия в храма „Св. Преображение Господне”. В 11.00 часа на площад „Тракия” ще се състои хвърлянето и изваждането на кръста.

Традицията ще бъде спазена и в Харманли. За поредна година Светия кръст ще бъде хвърлен във водите на река Харманлийска. Събитието ще се проведе на място, разположено на около 200 метра преди моста на реката.

Литийното шествие ще започне в 11:30 часа от паметника на Христо Ботев на пл. „Възраждане“ и ще премине през Гърбавия мост до реката. Традиционното благотворително мъжко хоро се утвърди като едно от най-очакваните събития в града през последните години.