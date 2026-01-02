От х:

Поставиха маркировка, нови знаци и разделителни колчета на ремонтирания участък от пътя Хасково-Харманли

    Хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация на пътя Хасково-Харманли вече са положени и поставени. На най-опасните завои в района на село Брягово са монтирани и елестични разделителни колчета.

    Ремонтът на настилката на 2 км от път I-8 Хасково – Харманли между 321-и и 323-и км/ е извършен през октомври 2025 година. Строителните работи бяха възложени от Агетция "Пътна инфраструктура" и Областното пътно управление в Хасково на пътноподдържащо дружество.

    Стойността на ремонтните дейности е около 1,4 млн. лв. без ДДС, съобщиха от АПИ за haskovo.net.

    След приключване на ремонта повече от два месеца липсваше хоризонтална и вертикална маркировка, което доведе до множество сигнали и оплаквания от водачи.

    Още по темата ТУК и ТУК .

    Източник: Haskovo.NET

