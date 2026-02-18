От х:

Отново тръгна делото за побой над ветеринарен лекар в Димитровград, той иска 6135 евро за болки и страдания

    Отново тръгна делото за побоя над ветеринарния лекар д-р Димо Йотов, нанесен в центъра на Димитровград. Подсъдим в процеса е 25-годишният Христо Митев. Той обаче не се яви на днешното разпоредително заседание в Районния съд – Димитровград. Причина за това е негов служебен ангажимент, каза адвокатът му Зорница Димитрова.

    Припомняме, че случката се разигра на 12.02.2025 г. в центъра на Димитровград. Тогава ветеринарният лекар се опитал да защити кучето си от Христо Митев и негов познат, които го ритали. След размяна на реплики двамата си тръгнали, но Митев се върнал с метална тръба и с нея нанесъл удари по ветеринаря. В резултат на побоя д-р Йотов получил четири леки телесни повреди. Нападателят беше задържан и наказан с 15 дни арест от Районния съд – Димитровград по Указа за борба с дребното хулиганство. Младият мъж обаче обжалва пред Окръжния съд – Хасково, който отмени решението.

    Още след инцидента близките на Христо заявиха, че той е бил провокиран от д-р Йотов, който обаче отрече това. Според съда от въззивната инстанция не са били изследвани въпросите, свързани с подбудите за нанасянето на телесните увреждания, и в тази връзка – дали не се касае за престъпление от общ характер. Така делото бе върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Димитровград.

    В настоящия процес Митев е обвинен за едро хулиганство и нанасяне на четири леки телесни повреди на ветеринаря. Днес защитникът на пострадалия – адвокат Митко Христозов поиска клиентът му да бъде конституиран като граждански ищец в процеса, което бе уважено от съдия Пепа Жекова. Така беше предявен граждански иск в размер на 6135 евро за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания в резултат на побоя.

    Адвокатът на обвиняемия – Зорница Димитрова поиска делото да бъде върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на клиента ѝ. Тя изтъкна неточност в обвинителния акт, без да конкретизира. Прокурорът по делото Лилия Торньова се противопостави, като в крайна сметка магистратът отхвърли искането.

    Така делото бе насрочено за разглеждане по същество на 12 март от 10 часа.

    Анета Кутелова
    Източник: Haskovo.NET

