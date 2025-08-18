Мъж е задържан за нападение над приятелката си

Мъж от Димитровград е задържан за нанасяне на телесна повреда над приятелката си, съобщиха от полицията.

На 16-ти в 16:20 часа е получен сигнал от жители, че на улица „Патриарх Евтимий“ в квартал „Христо Ботев“ се чуват викове. На място незабавно е изпратен патрул, който установил, че в жилището на 45-годишната жена е влязъл приятелят ѝ на 31 г. Двамата не живеели заедно, но поддържали близки отношения. Преди десетина дни се скарали, което агресирало мъжа и той нахлул в жилището на жената.

Разривът в отношенията довел до наранявания в гърлото на пострадалата, която била откарана за лечение в МБАЛ-Хасково. Нападателят е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.