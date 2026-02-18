От х:

Кариерният център в Хасково срещна Свръхчовека Георги Ненов и ученици от ПМГ

    По инициатива на кариерните консултанти от Центъра за кариерно ориентиране към ЦПЛР ОУО Хасково се организира интересна и вълнуваща среща на учениците от 11 и 12 клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ с Георги Ненов.

    Той е създател и водещ на един от най-слушаните подкасти в България – „Свръхчовекът с Георги Ненов“. Записал е и е излъчил над 400 разговора с успешни и вдъхновяващи примери на хора, които са постигнали успехи в своите сфери на дейност. Той вярва, че споделянето на автентични истории за успех могат да направят учениците по-уверени и смели. Самопознание, смелост, среда са теми така необходими за подрастващите, за да развият своя потенциал. Наред с научните знания от изключително значение е и развитието на личността, нейната емоционална и функционална интелигентност.

    Разговорът прерасна в дискусия с интересни въпроси и предизвикателства, от която всеки си направи свои изводи. Учениците останаха вдъхновени от неговите думи и примери, които ги насърчиха да преследват собствените си мечти и цели.

