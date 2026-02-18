От х:

Съдът отказа да освободи обвиняеми за побой и отвличане на мъж

    Окръжният съд – Хасково отказа да освободи от ареста 44-годишния Иван Павлов и 21-годишния Мариян Димитров.

    Двамата са обвинени в отвличането на 77-годишен мъж, извършено на 9 октомври 2025 г. в любимешкото село Оряхово. Възрастният мъж бил в селото, за да купува грозде, а Иван и Мариян били пияни. Двамата решили, че гостът заглежда жените им, и му нанесли тежък побой, при който му счупили три ребра и извършили непристойни действия спрямо него. Качили го в личната му кола и го откарали извън селото, където закъсали. Така Иван и Мариян били арестувани, като и двамата нямат шофьорски книжки.

    Обвиняемите поискаха мерките им за неотклонение „задържане под стража“ да бъдат променени в по-леки. Сред мотивите им беше, че жените им са затруднени в отглеждането на малките им деца.

    От прокуратурата се противопоставиха на искането. В крайна сметка съдът прецени, че обвиняемите трябва да останат в ареста, защото остава обоснованото предположение, че те са извършили престъпленията. Освен това при по-лека мярка има риск да се укрият или да извършат друго престъпление.

    Определението на хасковския съд подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 26.02.2026 г. от 10:00 часа.

    При доказване на вина законът предвижда наказание от 7 до 15 години затвор.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини

