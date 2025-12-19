От х:

Календар

Още един е задържан за отвличането на съпрузите, които бяха малтретирани

24-годишният сириец Косай Алабдула е третият задържан за отвличането и държане под ключ на двамата съпрузи от Мароко, които бяха малтретирани, а жената изнасилвана. 

Престъпленията са извършени през декември миналата година. За случая първоначално бяха задържани двама мъже – братята Шавгар Абдо на 24 години и Масуд Абдо на 32 години. Според разследващите, двамата сирийци са отвлекли мароканско семейство от бежанския лагер в Харманли –  33-годишен мъж и 32-годишна жена, след което са се гаврили с тях. Шавгар е обвинен и за многократното изнасилване на мароканската гражданка в продължение на 12 дни –  от 16 до 28 декември 2024 г. в необитаема къща в село Българин, област Хасково. Той я принуждавал със сила и заплашване. Там многократно бил нанасян побой на похитените, като проявеното спрямо тях насилие било заснемано на видеоклипове, които били изпращани на близките им в Мароко. Извършителите ги изнудвали за пари, за да освободят близките им. Роднините на пострадалите превели около 8 000 евро на похитителите.

По-късно мароканците са били отведени в квартирата на Алабдула в София, където 4 дни са държани под ключ. Младият мъж е бил обявен за издирване, заедно с други лица. На 16 декември той е бил арестуван при влизане от Турция в България. Той оясни пред съда, че бил в южната ни съседка, за да види баща си, който бил на лечение там. Заяви, че и друг път прибирал хора в квартирата си срещу 10-20 лева, но братята Абдо му казали, че нямат пари и дори той им дал по 20 лева, а по-късно ги отпратил. Косай Алабдула настояваше, че е невинен и поиска да бъде освободен. Съдът обаче отказа.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив. 

Източник: Haskovo.NET

Последни новини