Не дадоха ход на новото дело за длъжностно присвояване срещу бивша общинска служителка

Районен съд – Хасково не даде ход на новото наказателно дело от общ характер за длъжностно присвояване срещу бившата общинска служителка Галина Савова. Причина за това стана нередовното призоваване на подсъдимата.

Наказателното производство е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Хасково, по обвинение за присвояване на 439 253,82 лева. Според държавното обвинение сумите са отклонени в различни периоди от време – от 21.01.2009 г. до 28.12.2018 г. Парите били собственост на „Национален компенсационен жилищен фонд“ (НКЖФ) към Министерски съвет – София. Те ѝ били поверени да ги пази и управлява, като неоснователно превеждала суми от компенсации на лица, които не били правоимащи и не притежавали жилищно-спестовни влогове, или макар и притежаващи такива, не били придобили жилище или започнали изграждане на такова, както и превела компенсации – суми в завишен размер на правоимащи лица.

Делото е насрочено за разпоредително заседание на 24.03.2026 г. от 14:30 часа.