От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Не дадоха ход на новото дело за длъжностно присвояване срещу бивша общинска служителка

Районен съд – Хасково не даде ход на новото наказателно дело от общ характер за длъжностно присвояване срещу бившата общинска служителка Галина Савова. Причина за това стана нередовното призоваване на подсъдимата.

Наказателното производство е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Хасково, по обвинение за присвояване на 439 253,82 лева. Според държавното обвинение сумите са отклонени в различни периоди от време – от 21.01.2009 г. до 28.12.2018 г. Парите били собственост на „Национален компенсационен жилищен фонд“ (НКЖФ) към Министерски съвет – София. Те ѝ били поверени да ги пази и управлява, като неоснователно превеждала суми от компенсации на лица, които не били правоимащи и не притежавали жилищно-спестовни влогове, или макар и притежаващи такива, не били придобили жилище или започнали изграждане на такова, както и превела компенсации – суми в завишен размер на правоимащи лица.

Делото е насрочено за разпоредително заседание на 24.03.2026 г. от 14:30 часа.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха преносител на фалшиви долари и евро
Задържаха преносител на фалшиви долари и евро
преди 3 часа
Пенко Добрев подаде оставка като директор на РИМ-Хасково
Пенко Добрев подаде оставка като директор на РИМ-Хасково
преди 4 часа
Хасковската бръснарница „Barber X“ с жест на човечност и съпричастност
Хасковската бръснарница „Barber X“ с жест на човечност и съпричастност
преди 5 часа
Започна контролирано изпускане на водата от язовир „Тракиец“
Започна контролирано изпускане на водата от язовир „Тракиец“
преди 6 часа
Над 86 000 недекларирани евро задържаха на Капитан Андреево
Над 86 000 недекларирани евро задържаха на Капитан Андреево
преди 8 часа
Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
преди 9 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Teddy Swims - Apple Juice

Случаен виц

Задържаха преносител на фалшиви долари и евро

Замислете се за някой ден, от който сте наистина доволни в края. Това няма да е ден, през който сте се шляли, без да вършите нищо. Това ще е ден, през който сте имали страшно много неща за вършене и сте ги свършили всичките! - Маргарет Тачър

Последни обяви

Случайна рецепта

Печено агне на бавен огън
Печено агне на бавен огън

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини