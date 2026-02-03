От х:

Задържаха преносител на фалшиви долари и евро

52-годишен българин е задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да внесе в страната от Турция фалшиви долари и евро, съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.

В.З. е пътувал сам в автомобила си. При извършена проверка в дрехите му били открити 5 банкноти с номинал 200 евро, 10 банкноти с номинал 50 евро и две банкноти от по 100 долара. Подправените парични знаци, общо 17 банкноти, са иззети. В колата не са открити повече фалшиви пари.

По случая е образувано досъдебното производство, което се провежда от разследващ полицай при ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Хасково арестуваният е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България“, без разрешение от държавното обвинение. Законът е предвидил от 2 до 8 години затвор, ако вината на обвинения бъде доказана.

Разследването по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

