Откриха труп на мъж в апартамент в Хасково

Труп на мъж на около 50 години бе открит в апартамент на улица „Княз Борис I“ в Хасково. Сигнал за инцидента в жилищната сграда край улица „Дунав“ е бил подаден около 18 часа днес.

По първоначална информация, мъжът на име Стефан живеел сам. Той бил разведен със съпругата си, която живеела в друго жилище. Двамата имат син на около 20-21 години, който е студент в друг град.

Според запознати, в продължение на няколко дни близки на Стефан са му звънели на телефона, но той не отговарял на повикванията. Привечер бившата му съпруга отишла до апартамента и го открила мъртъв.

Бил е подаден сигнал на спешния телефон 112, като на място бяха изпратени екипи на полицията, линейка и съдебния лекар д-р Христо Еленски.

По първоначални данни става дума за самоубийство, но това ще установят разследващите. Предстои да се направи аутопсия.