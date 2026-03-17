Ще бъде предимно облачно през целия ден в Хасковска област. Значителни валежи не се очакват, на места е възможно да има кратки превалявания. Температурите ще бъдат между 2 и 13 градуса.

В сряда ще преобладава облачно време и на места ще има слаби превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и температурите ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, а минималните – между 0° и 5°.

В четвъртък ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг. Вечерта с продължаващото застудяване в Предбалкана и по високите полета дъждът ще започне да преминава в сняг. Ще остане ветровито. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а минималните – няма да се променят съществено.