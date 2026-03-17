МВР: Водачът на колата на ВиК-Хасково не е спрял на „Стоп“ и е ударил „Фолксвагена“

Водачът на служебния автомобил на ВиК-Хасково е причинил катастрофата на детелината в хасковския квартал „Орфей“, стана ясно от информационния бюлетин на МВР.

Вчера в 14:10 часа по булевард „Васил Левски“ се е движил автомобила на водното дружество от марката „Грейт Уол“, управляван от мъж на 63 г. от село Малево. Той не е спазил знак Б2 (Стоп) и е ударил „Фолксваген“, шофиран от 57-годишен.

От удара е пострадал последният, който е настанен за наблюдение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. Съставен е акт на виновния водач.