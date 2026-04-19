Пиян мъж катастрофира със семейството край Узунджово, две деца са в болница

Две деца, мъж и жена пострадаха при тежка катастрофа между хасковските села Узунджово и Александрово. Инцидентът е станал около 16:00 часа днес в изборния ден.

Зад волана на лекия автомобил „Фиат“ е бил мъжът, който е пътувал в посока село Александрово. На ляв завой той е навлязъл с несъобразена скорост, загубил е контрол над управлението и е излетял вдясно от платното, забивайки се в крайпътна канавка.

При произшествието са ранени и четиримата пътници в колата. Те са транспортирани с линейки до Спешното отделение на хасковската болница за прегледи и оказване на медицинска помощ. Сред пострадалите е и момиче на 6 години.

Пристигналите на мястото пътни полицаи са тествали водача за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел наличие на 0,79 промила в издишания въздух.

Екип на КАТ изясняваше причините за сблъсъка. Движението в участъка временно се осъществяваше само в едната лента, докато траеше огледът и изтеглянето на катастрофиралия автомобил.