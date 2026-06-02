Жители на квартал „Република“ настояват за трайно решение след поредното наводнение на дерето

Поройният дъжд наводни дерето край улица „Единство“ в хасковския квартал „Република“. В района, който се намира недалеч от центъра на областния град, има множество незаконни постройки, а голяма част от обитателите изхвърлят отпадъци безразборно. Проблемният участък нееднократно е почистван с багери от служители на общинското предприятие „Екопрогрес“, но впоследствие замърсяването бързо се възстановява.

При днешния пороен дъжд дерето се е напълнило с вода и са наводнени част от околните имоти. Водата е започнала да се оттича по булевард „Васил Левски“, повличайки със себе си и разпръсквайки боклуци по пътното платно.

Жителка на блок 13 на улица „Единство“ сподели, че още преди години заедно със свои съседи са изпращали сигнали до институциите. Гражданите настояват за трайно решаване на проблемите с незаконното строителство и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, от които се носи неприятна миризма.