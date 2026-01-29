От х:

Затвориха пътища в Хасковска област заради наводнения

Временно е ограничено движението по пътя Ивайловград – Славеево, в посока Република Гърция, поради наводнен пътен участък, съобщиха от Областна администрация - Хасково. Водачите изчакват, като на място са служители на ОД на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян. Наводнен е и пътният участък с. Мандрица – с. Меден бук, община Ивайловград, път III-5908, при км 20+500, който е обозначен и сигнализиран. Към момента няма опасност за населените места. Областният управител д-р Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.
