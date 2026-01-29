От х:

ВКС потвърди присъдите на петима служители на ДАИ-Хасково за подкуп

Решение на Апелативен съд – Пловдив за потвърдена присъда на Хасковския окръжен съд, с която петима служители на Областно управление „Автомобилна администрация“-Хасково (бившата ДАИ) са признати за виновни за вземане на подкупи, е оставено в сила от Върховния касационен съд.

Подсъдимите Георги Вълев, Димитър Михайлов, Даниел Христов, Вихър Василев и Константин Въжарски са признати за виновни в това, че на автомагистрала „Марица“, през лятото и есента на 2015 г., на няколко пъти, поискали от шофьори на турски тирове и получили подкупи, в различни по размер суми от 10 до 50 евро, за да не извършат проверка на тахошайбите на камионите и да не проверяват документите на водачите. Подсъдимите са осъдени на пробация за различни срокове от 1 година и 6 месеца до пробация от 6 месеца, глоби в размер от 6 000 до 5 000 лева, както и забрана да заемат държавна длъжност за срок от 2 години.

Апелативният съд приема, че Окръжният съд в Хасково е наложил справедливи наказания, като е отчетено значителния период от време изминал от извършване на деянията и обстоятелството, че подсъдимите не са осъждани. Освен това делото е образувано само по жалби на подсъдимите. По отношение на наложените наказания няма протест, поради което апелативният съд е преценил, че не е и необходимо да се излагат съображения, относно това дали същите следва да бъдат увеличавани, или да бъде наложено друго по вид наказание.

Върховният касационен съд намира, че фактическата обстановка е безспорно установена, категорично е установена, че подсъдимите като длъжностни лица са приемали посочените суми, за да не извършват проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Европа и за да не им съставят актове за извършени нарушения.

ВКС приема, че изводите на апелативния съд са правилни и в мотивите му е извършен обстоен анализи събраните по делото доказателства.

Решението на ВКС е окончателно.

Източник: Haskovo.NET

