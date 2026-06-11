Мост между България и Африка: Хасково и Дуала 1 вече са побратимени общини

Вълнуващо и наситено с международна дипломация събитие превърна Хасково в център на българо-африканското приятелство. В града беше официално подписано Споразумение за партньорство и побратимяване между Община Хасково и камерунската Община Дуала 1. Историческите документи бяха подписани от кмета на българската община Станислав Дечев и неговия камерунски колега – кмета на Община Дуала 1 Жан-Жак Ленге Малапа.

Официалната церемония се проведе в модерната зала на новия Център за високи постижения в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково. На събитието присъстваха делегация от Камерун, представители на местния бизнес, изявени дейци на културата и образованието от града. Изключителен престиж на събитието придаде личното присъствие на краля на Дуала, негово величество Луи Дин Дика Аква – крал на кантон Аква, който оглавяваше африканската делегация.

В своето изявление по време на церемонията кметът на Хасково Станислав Дечев изрази задоволство от успешното финализиране на този дългогодишен процес. „Това побратимяване не е просто административен акт, а дългосрочен ангажимент за обмяна на опит в сферата на устойчивото градско развитие, дигиталния преход и културното наследство. Вярвам, че от днес отваряме нова, изключително ползотворна страница за икономиката и образованието в нашия регион“, подчерта Дечев.

От своя страна, кметът на Община Дуала 1 Жан-Жак Ленге Малапа благодари за топлото гостоприемство и очерта ясна визия за бъдещите съвместни инициативи. „За нас партньорството с Хасково е стратегическа възможност за укрепване на капацитета на нашите институции и споделяне на добри европейски практики. Общите ни проекти в рамките на европейските програми вече дават своите резултати, а с това споразумение ние полагаме основите на едно трайно и солидно приятелство“, заяви кметът Малапа.

Особено емоционално бе обръщението на краля от Дуала, негово величество Луи Дин Дика Аква, който сърдечно приветства домакините за изключително топлото посрещане на българска земя. В своето официално изказване традиционният и духовен лидер изрази дълбоката си надежда, че това партньорство ще донесе реални блага на местните общности. „Нека това споразумение бъде вечна връзка на вярност, уважение и мир, която да бъде истински ползотворна за населението на двата народа и да ни обединява въпреки географските разстояния“, сподели с вълнение негово величество.