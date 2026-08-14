Голмайсторът на ОФК „Хасково“ Васил Василев: Мечтая да играя в чужбина

Сезонът в Трета Югоизточна лига вече започна. Изиграха се мачовете от първи кръг, а ОФК „Хасково“ е на втора позиция след победата си с 4:2 срещу „Гигант“ (Съединение). Две от попаденията на „Ямача“ отбеляза 20-годишният Васил Василев. Останалите два гола бяха дело на Костадин Пеев и Христо Бойков. Екипът на Haskovo.net се срещна с нападателя Васил Василев. През годините е носил екипите на „Берое“ и на столичния „Левски“, а със старозагорци има мачове в Първа лига. След неуредиците „Берое“ решава да се завърне на „Ямача“ и облича екипа на ОФК „Хасково“.

Ето какво сподели Васил пред екипа ни за началото на първенството, шансовете, които ОФК „Хасково“ дава на младите играчи, какъв сезон очаква и други теми.



Васил, здравей. Как си след първия мач?

– Радващо е, че започнахме сезона с победа. Аз лично се чувствам добре след успеха и се надявам да продължаваме да побеждаваме и в следващите двубои.

Какво е усещането да допринесеш за победата? От 4 гола срещу „Гигант“ ти отбеляза половината.

– В такива моменти се чувствам добре. Искам да продължавам да бележа и като цяло да си върша работата по този начин.

Мотивират ли те такива моменти, за да продължаваш да се развиваш като футболист?

– Със сигурност има мотивация, като виждам, че трудът ми се отплаща. Затова продължавам да се боря във всеки следващ мач.

Какво е усещането публиката да скандира името ти?

– Според мен за всеки един играч това е радващо.

Старши треньорът Живко Желев разчита на млади играчи в състава си. Това ли е начинът за развитие на футболистите и на отбори като ОФК „Хасково“?

– Според мен не само в „Хасково“, а и в други клубове трябва да се налагат млади момчета, за да могат да се развиват и да пробиват нагоре към по-големите нива във футбола.

По-опитните играчи дават ли съвети в съблекалнята и на терена?

– Със сигурност дават! Ние трябва да ги слушаме, защото те са били много повече време от нас във футбола и са видели много повече.

Предстои второ домакинство. Какво да очакваме от мача с „Розова долина“? Играхте контрола, в която загубихте с 2:3. Какво да очакваме от официалния мач?

– В официалния мач очаквам да започнем агресивно. Все пак сме домакини, очаквам да се борим да стигнем до победа.

Как ти се вижда конкуренцията през този сезон?

– Конкуренция винаги има, просто ние трябва да гледаме нас си и да се борим във всеки един мач.

Кой ти е любимият отбор?

– Фен съм на „Ливърпул“.

Къде си мечтаеш да играеш някой ден? Може би в чужбина?

– Със сигурност мечтая да играя в чужбина, колкото се може на по-високо ниво! Ако може да стигна до „Ливърпул“ ще е една сбъдната мечта!

Първенството вече започна, какво ще кажеш на публиката?

– Да дойдат на стадиона. В събота да дойдат и ги очакваме да ни подкрепят!