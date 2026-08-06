Трима футболисти са под въпрос за първия мач на ОФК „Хасково“ през новата кампания

ОФК „Хасково“ ще открие новия сезон в Югоизточната Трета лига. Тимът приема „Гигант“ (Съединение) в петък, 7 август, от 18:00 часа в първия сблъсък от новата кампания 2026/27.

Трима състезатели в състава са под въпрос – капитанът Тейнур Марем, Христо Бойков и Васил Василев. Марем пропусна и последната контрола на тима заради физическо неразположение.

През миналия сезон ОФК „Хасково“ завърши девети, докато Гигант остана на 12-ата позиция.

В мачовете помежду им „червените“ записаха победа като гост на 3 март и равенство у дома. Сега ще се опитат да потеглят с победа, каквато не са постигнали срещу отбора от Съединение у дома от 14 май 2023 година.