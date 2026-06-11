Две „котета“ вече няма да затрудяват водоподаването

Служители на ВиК отстраниха две т.нар. „котета“ – вид водорасли, образували се във водопроводната мрежа на село Поповец, община Стамболово.

Първото водорасло е било открито в района на водомера на напорния водопровод, който захранва населеното място. Второто, с впечатляваща дължина от 13 метра, е намерено и извадено от етернитов водопровод с диаметър Ф-80.

Наличието на водораслите е затруднявало нормалното водоподаване към части от селото. От ВиК уточняват, че този вид образувания са безвредни за здравето на хората, но могат да създадат проблеми в работата на водоснабдителната система.

След извършените дейности по почистване и отстраняване на водораслите, водоподаването е напълно възстановено. Към днешна дата всички абонати в село Поповец са с нормално водоснабдяване.