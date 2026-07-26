Състезатели на „МЕГА СПОРТ“ ще представят България на Световното първенство по спортна аеробика

Седем състезатели от „Клуб по аеробика МЕГА СПОРТ“ заслужиха правото да представят България на Световното първенство по спортна аеробика, което ще се проведе в началото на септември в Памплона, Испания.

Сред националните състезатели, които ще защитават цветовете на страната ни и на клуба, са Атанас Благоев, Неда Запрянова, Мария Вълчева, Никол Стоилова, Аделина Некезова, Джемре Стефанова и Стефани Лечева.

Класирането за световния шампионат е резултат от дълги месеци усилени тренировки, постоянство и отлични представяния на национални и международни състезания.

До началото на първенството предстои интензивна подготовка, в която състезателите ще работят за още по-добра форма и силно представяне срещу най-добрите в света.

От „Клуб по аеробика МЕГА СПОРТ“ пожелават на своите състезатели здраве, увереност и успех на световната сцена, където ще представят достойно България.