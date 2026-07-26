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Състезатели на „МЕГА СПОРТ“ ще представят България на Световното първенство по спортна аеробика

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    Седем състезатели от „Клуб по аеробика МЕГА СПОРТ“ заслужиха правото да представят България на Световното първенство по спортна аеробика, което ще се проведе в началото на септември в Памплона, Испания.

    Сред националните състезатели, които ще защитават цветовете на страната ни и на клуба, са Атанас Благоев, Неда Запрянова, Мария Вълчева, Никол Стоилова, Аделина Некезова, Джемре Стефанова и Стефани Лечева.

    Класирането за световния шампионат е резултат от дълги месеци усилени тренировки, постоянство и отлични представяния на национални и международни състезания.

    До началото на първенството предстои интензивна подготовка, в която състезателите ще работят за още по-добра форма и силно представяне срещу най-добрите в света.

    От „Клуб по аеробика МЕГА СПОРТ“ пожелават на своите състезатели здраве, увереност и успех на световната сцена, където ще представят достойно България.

    Източник: Haskovo.NET

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