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Пълна църква посрещна иконата на Пресвета Богородица – „Златна ябълка“

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    Много миряни посрещнаха в Хасково чудотворната икона на Пресвета Богородица – „Златна ябълка“. Светинята бе донесена в църквата „Успение на Пресвета Богородица“. Храмът се изпълнен с вярващи, дошли да се докоснат до иконата. По този повод в Хасково пристигна и Белоградчишкият епископ Поликарп.

    Той отслужи света литургия. Службата започна с молитвата „Отче наш“, а епископ Поликарп призова всички в храма да я произнесат заедно. 

    Чудотворната икона на Пресвета Богородица – „Златна ябълка“ лекува жените от безплодие и помага при много болести, предимно при децата.

    На събитието днес присъстваха областният управител на Хасково Тодор Иванов, зам.-кметът Мария Вълчева, депутати и представители на хасковското военно поделение. 

    Присъстваха и свещеници от Хасковска духовна околия, сред които архиерейският наместник отец Георги Тодев и предшественикът му и почетен гражданин на Хасково отец Антоний Енев. 

    Източник: Haskovo.NET

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