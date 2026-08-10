Много миряни посрещнаха в Хасково чудотворната икона на Пресвета Богородица – „Златна ябълка“. Светинята бе донесена в църквата „Успение на Пресвета Богородица“. Храмът се изпълнен с вярващи, дошли да се докоснат до иконата. По този повод в Хасково пристигна и Белоградчишкият епископ Поликарп.

Той отслужи света литургия. Службата започна с молитвата „Отче наш“, а епископ Поликарп призова всички в храма да я произнесат заедно.

Чудотворната икона на Пресвета Богородица – „Златна ябълка“ лекува жените от безплодие и помага при много болести, предимно при децата.

На събитието днес присъстваха областният управител на Хасково Тодор Иванов, зам.-кметът Мария Вълчева, депутати и представители на хасковското военно поделение.

Присъстваха и свещеници от Хасковска духовна околия, сред които архиерейският наместник отец Георги Тодев и предшественикът му и почетен гражданин на Хасково отец Антоний Енев.