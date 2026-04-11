От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Пореден базар спасява църквата в село Мандра

Изображение 1 от 22
Покажи в галерия

    Великденски благотворителен базар бе организиран днес в хасковското село Мандра. Събраните средства ще помогнат за спешния ремонт на покрива на църквата „Света неделя”.

    Щандовете с лакомства посрещнаха посетители в ритуалната зала на кметството.

    Доброволческата инициатива украсиха мандренските баби, арт школа „Пастело” и ученици от ОУ”Св. св. Кирил и Методий” в село Конуш.

    Това бе четвъртият базар от мащабната дарителска кампания за спешния ремонт на 150-годишната църква. Храмът е в критично състояние, а пълното му възстановяване възлиза на 25 000 евро. Строителните дейности трябва да започнат това лято.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.