Пореден базар спасява църквата в село Мандра

Великденски благотворителен базар бе организиран днес в хасковското село Мандра. Събраните средства ще помогнат за спешния ремонт на покрива на църквата „Света неделя”.

Щандовете с лакомства посрещнаха посетители в ритуалната зала на кметството.

Доброволческата инициатива украсиха мандренските баби, арт школа „Пастело” и ученици от ОУ”Св. св. Кирил и Методий” в село Конуш.

Това бе четвъртият базар от мащабната дарителска кампания за спешния ремонт на 150-годишната църква. Храмът е в критично състояние, а пълното му възстановяване възлиза на 25 000 евро. Строителните дейности трябва да започнат това лято.