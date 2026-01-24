Кметове, жители на Мандра и гости се включиха в дарителската кампания за ремонт на църквата в селото

Продължава дарителската кампания в подкрепа за ремонт на църквата „Света Неделя“ в хасковското село Мандра. В тази връзка днес се проведе втора поред инициатива – Кулинарен благотворителен базар, организиран от местното читалище „Надежда-2025“ със съдействието на кметството в село.

Културното събитие започна днес по обяд в Ритуалната зала на кметството в Мандра. На разположение за гостите имаше разнообразие от сладки и солени изкушения: няколко вида баклава, баница, тутманик, солена питка, Френска селска торта, торта „Монблан“, масленки, локумки, тиквеник, тулумбички, кашкавалки, рогчета, меденки. Всичко беше приготвено от сръчните ръце на над 30 възрастни жени от селото, които с ентусиазъм се включиха със свои кулинарни произведения, а техен партньор бе Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в Хасково, която участваше със свой щанд.

Вкусните изделия бяха разпродадени за около половин час от множеството посетители, сред които бяха кметът на община Хасково Станислав Дечев, заместникът му Динко Тенев, кметът на селото Ангел Михайлов, общински съветници от Хасково.

Близо 23 000 евро са необходими за спешен ремонт на покрива на църквата, като до момента е събрана около една трета от сумата.

„Всяка закупена хапка е дарение за храма“, каза Божана Илиева, която е сред основните двигатели за обновяване на Божията обител в селото. Тя отчете, че от базара са събрани 1635 евро (3197,78 лева).

Повече от днешното събитие – във видеото към публикацията.

Желаещите да подкрепят идеята могат да се включат и чрез дарение по банков път:

Сметка: Света Неделя

IBAN: BG93UBBS80021090014550

Банка: ОББ

Основание: Дарение за църквата в с. Мандра