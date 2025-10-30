От х:

Хасковското ОНЧ „Заря“ дари книги на новоучреденото читалище „Надежда“ в Мандра

    Хасковското ОНЧ „Заря – 1858“ дари 104 книги днес на новоучреденото читалище „Надежда – 2025“ в село Мандра.

    Жестът се случи в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, когато в село Мандра отново ще заработи библиотека.

    „Тази събота ще събудим любовта към четенето на книги в Мандра. За последно библиотека в селото е имало може би преди около 30 години. Възраждаме библиотечната дейност с фонд от 1200 заглавия – на български и чужди автори, както и детска литература. С дарения като днешното, вярваме, че изборът бързо ще се увеличи“, споделиха от читалище „Надежда – 2025“ при получаване на дарението от заглавия.

    „За нас е голяма радост да предоставим книгите на младо читалище и прохождаща библиотека. Пожелаваме да се четат с любов и грижа, и да носят радост!", сподели Петя Милушева при доброволния акт.

    Дарението включва емблематични заглавия като „Името на розата“, „Доктор Живаго“, „Врява и безумство“, „Лолита“, „На изток от рая", енциклопедии и книги за деца. Всички книги, които ОНЧ „Заря“ дари на новоучреденото читалище са повтарящи се.

