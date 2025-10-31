Ансабъл „Китна Тракия“ получи престижна награда от Министреството на културата

Министерството на културата отличи представителен ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ – Хасково с престижна награда. Грамота и плакет „За принос в развитието на културата“ беше връчен на специална церемония в София от министъра на културата Мариан Бачев.

„Денят на народните будители е празник на познанието, вярата и духа български – онзи дух, който е извисил нацията ни сред великите народи, творци на световното културно наследство“, заяви министър Бачев. Той подчерта, че именно в днешните сложни времена българите имаме необходимост да си припомним силата на традицията, на знанието и на творческия устрем, които ни помагат да устояваме във времето.

„Вярвам, че хората на културата, науката, изкуството и образованието – съвременните будители, са тези, които могат да ни „споят“ в едно цяло, да ни напомнят кои сме и какво можем, когато действаме с общи усилия и с вяра в доброто“, каза министър Бачев. Той припомни, че празникът Ден на народните будители е създаден по инициатива на министъра на просвещението Стоян Омарчевски, поставил основите на модерното образование и културното законодателство в България.

„1 ноември „се ражда“ след тежки времена – години на духовна разруха. И тогава нашите предци избират да се вгледат в светлите примери – в онези, които с мисъл и слово връщат вярата на българите. Днес ние правим същото – вглеждаме се във вас, техните достойни наследници“, допълни министър Бачев.

Хасковският ансамбъл е отличен за постигнатите върхови постижения в музикално-изпълнителското и танцовото изкуство, както и за 65-годишнината от основаването на ансамбъла. Наградите се раздават в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители.

Председателят на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ Кирил Сарджев благодари на министър Бачев и прие грамотата и плакета от името на ансамбъла.

Списък с всички наградени може да видите ТУК .