Благой Господинов показа над 50 творби от „Моят свят“ в Хасково

Художникът Благой Господинов от димитровградското село Крепост представи изложба „Моят свят“ в хасковската художествена галерия „Форум“. В нея са включени над 50 негови творби във форма на графики.

На картините са изобразени хора и животни – коне, птици. Във всички произведения личи емоция – човешки взаимоотношения, предимно любовни.

„Моят свят е това, в което аз вярвам, което ценя и обичам, което носи смисъл. Изкуството би трябвало да носи някаква красота, а красотата е част от заобикалящата ни действителност – ние я виждаме не само в галерията, но във всичко, което днес е около нас, носи отпечатъка на дизайнера“, сподели художникът.

Изложбата ще остане в хасковската галерия до 11 ноември.