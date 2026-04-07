Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра

    „Заедно създаваме надежда“ е поредна инициатива от кампанията, подета от жители на селото, по спасяване на храма „Света Неделя“ в хасковското село Мандра, чийто ремонт задължително трябва да започне това лято.

    Базарът очаква хасковлии на 8 април (сряда), от 11:00 ч. на пл. „Свобода“ (близо до фонтаните) в центъра на областния град.

    На обособения базар ще могат да се намерят ръчно изработени празнични декорации и изделия, ароматни домашни козунаци и вкусни великденски печива, изработени от местни творци с обич и внимание.

    Базарът се осъществява с подкрепата на дарители, сред които са Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ и Арт школа „Пастело“.

    Източник: Haskovo.NET

