Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра

„Заедно създаваме надежда“ е поредна инициатива от кампанията, подета от жители на селото, по спасяване на храма „Света Неделя“ в хасковското село Мандра, чийто ремонт задължително трябва да започне това лято.

Базарът очаква хасковлии на 8 април (сряда), от 11:00 ч. на пл. „Свобода“ (близо до фонтаните) в центъра на областния град.

На обособения базар ще могат да се намерят ръчно изработени празнични декорации и изделия, ароматни домашни козунаци и вкусни великденски печива, изработени от местни творци с обич и внимание.

Базарът се осъществява с подкрепата на дарители, сред които са Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ и Арт школа „Пастело“.