Единство в името на вярата: Християни и мюсюлмани си подадоха ръка на базара в Хасково за храма в Мандра

Площад „Свобода“ в Хасково днес се превърна в истинско средище на надеждата. Под наслов „Заедно създаваме надежда“, жителите на село Мандра организираха мащабен благотворителен базар, чиято цел е спасяването на 140-годишния храм „Света Неделя“.

Още преди официалното откриване в 11:00 ч., десетки хасковлии се събраха край фонтаните в центъра, привлечени от аромата на пресни козунаци и пъстротата на ръчно изработените изделия. Масите бяха отрупани с великденски печива, подготвени от местните майстори, дарители, както и с уникални декорации, сътворени от децата от Арт школа „Пастело“ и талантите от Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“.

Най-трогателният момент от днешното събитие бе присъствието на хора от различни вероизповедания. В дух на пълно разбирателство, мюсюлмани се включиха в кампанията, купувайки великденски курабии и оставяйки своята лепта в кутиите за дарения. Един от дарителите сподели пред нашия екип, че тук не става въпрос за религия, а за човечност и за опазването на общата ни история, тъй като църквата е част от духа на целия регион.

Инициаторите от село Мандра напомниха, че времето притиска строителите – ремонтът на „Света Неделя“ е неотложен и трябва да започне задължително това лято, за да не бъде изгубена сградата завинаги, каза Божана Илиева, която е сред активистите на благотворителната кампания. Днешната акция е ключова стъпка към събирането на необходимите средства, а организаторите изказаха огромна благодарност към всички граждани, които не подминаха базара и избраха да се превърнат в част от спасителната мисия.

Гледката на християни и мюсюлмани, обединени от една кауза, за пореден път доказа, че в Хасковско толерантността не е просто дума, а начин на живот. С дарените днес средства, надеждата за нов живот на храма в Мандра става все по-реална.