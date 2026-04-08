От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Единство в името на вярата: Християни и мюсюлмани си подадоха ръка на базара в Хасково за храма в Мандра

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Площад „Свобода“ в Хасково днес се превърна в истинско средище на надеждата. Под наслов „Заедно създаваме надежда“, жителите на село Мандра организираха мащабен благотворителен базар, чиято цел е спасяването на 140-годишния храм „Света Неделя“.

    Още преди официалното откриване в 11:00 ч., десетки хасковлии се събраха край фонтаните в центъра, привлечени от аромата на пресни козунаци и пъстротата на ръчно изработените изделия. Масите бяха отрупани с великденски печива, подготвени от местните майстори, дарители, както и с уникални декорации, сътворени от децата от Арт школа „Пастело“ и талантите от Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“.

    Най-трогателният момент от днешното събитие бе присъствието на хора от различни вероизповедания. В дух на пълно разбирателство, мюсюлмани се включиха в кампанията, купувайки великденски курабии и оставяйки своята лепта в кутиите за дарения. Един от дарителите сподели пред нашия екип, че тук не става въпрос за религия, а за човечност и за опазването на общата ни история, тъй като църквата е част от духа на целия регион.

    Инициаторите от село Мандра напомниха, че времето притиска строителите – ремонтът на „Света Неделя“ е неотложен и трябва да започне задължително това лято, за да не бъде изгубена сградата завинаги, каза Божана Илиева, която е сред активистите на благотворителната кампания. Днешната акция е ключова стъпка към събирането на необходимите средства, а организаторите изказаха огромна благодарност към всички граждани, които не подминаха базара и избраха да се превърнат в част от спасителната мисия.

    Гледката на християни и мюсюлмани, обединени от една кауза, за пореден път доказа, че в Хасковско толерантността не е просто дума, а начин на живот. С дарените днес средства, надеждата за нов живот на храма в Мандра става все по-реална.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      От
      отлична инициатива
      1 0
      13:45, 8 апр 2026
      обаче къде е православната църква?!? не трябва ли да се "самосезират" от тази публикация, ако не са разбрали за лошото състояние на храма? в още по лошо, да не кажа ужасно състояние е и църквата в с.Долно черковище
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.