Митко Генов и Кайра Алексиева се класираха на полуфиналите на сингъл

Митко Генов и Кайра Алексиева продължават битката на сингъл на Държавния тенис турнир Хасково. Съотборниците от ТК „Хасково 2015“ се класираха на полуфиналите. При момчетата до 12 години Генов победи Красимир Ангарски от ТК "Виа Тенис Стар". Състезателят на домакините стигна до успеха след обрат. Отделните части завършиха пи резултат 3-6/6-4/6-0. На полуфиналите утре Митко Генов ще излезе срещу Георги Минков от ТК "15:40".

При момичетата Кайра Алексиева ще играе на полуфинал срещу Ния Проданова от "Бароко Спорт". На четвъртфиналите днес Алексиева спечели мача си с Мария Колева с 6-1/6-3.