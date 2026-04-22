От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Експресни победи за водачите в схемите на международния тенис турнир в Хасково

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Дъждът доведе до промяна в програмата на международния тенис турнир в Хасково. Въпреки това, в следобедните часове надпреварата бе подновена. Без никакви проблеми водачите в схемите се класираха за следващия кръг.

    Руснакът Кирил Филаретов записа експресна победа над българския представител Александър Толев. Водачът в схемата при юношите постигна успех с 2:0 сета, взимайки отделните части с 6-1/6-2.

    Напред в турнира продължава и втория поставен при юношите Бенжамин Азар от Канада. Тенисистът от "Страната на кленовите листа" победи с 6-4/6-2 сърбина Лука Керамилач.

    При девойките водачката в схемата на сингъл Полина Склиар премина сякаш за миг през корта. Украинката записа успех с 6-0/6-1 над българката Софи Пламенова Фитчева. На четвъртфиналите поставената под номер едно тенисистка ще играе с петата в схемата американка Анита Ту.

    Номер 2 при девойките Ива Маринкович също е на четвъртфинал. Днес тя победи сръбкинята Душица Поповски с 6-2/6-4.

    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – MONA - Давам

    Случаен виц

    Модерна STEM среда отваря нови хоризонти пред учениците от ПГТ „Александър Паскалев“ в Хасково
    Дъждовно време в сряда

    Дай на човека огън и той ще се топли цял ден, подпали му чергата и ще те помни за цял живот. - Тери Пратчет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Плодов коледен кекс
    Плодов коледен кекс

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.