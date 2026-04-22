Експресни победи за водачите в схемите на международния тенис турнир в Хасково

Дъждът доведе до промяна в програмата на международния тенис турнир в Хасково. Въпреки това, в следобедните часове надпреварата бе подновена. Без никакви проблеми водачите в схемите се класираха за следващия кръг.

Руснакът Кирил Филаретов записа експресна победа над българския представител Александър Толев. Водачът в схемата при юношите постигна успех с 2:0 сета, взимайки отделните части с 6-1/6-2.

Напред в турнира продължава и втория поставен при юношите Бенжамин Азар от Канада. Тенисистът от "Страната на кленовите листа" победи с 6-4/6-2 сърбина Лука Керамилач.

При девойките водачката в схемата на сингъл Полина Склиар премина сякаш за миг през корта. Украинката записа успех с 6-0/6-1 над българката Софи Пламенова Фитчева. На четвъртфиналите поставената под номер едно тенисистка ще играе с петата в схемата американка Анита Ту.

Номер 2 при девойките Ива Маринкович също е на четвъртфинал. Днес тя победи сръбкинята Душица Поповски с 6-2/6-4.