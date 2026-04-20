Тенисисти от топ 50 в света участват на международния турнир за юноши и девойки в Хасково

Стартираха мачовете от основната схема на международния тенис турнир за юноши и девойки до 18 години J 200 Haskovo. Двубоите са на кортовете в парк Кенана. Сред участниците има тенисисти от Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Австралия.

При юношите участват състезатели от топ 50 в световната ранглиста за тази възраст. Това са водачът в схемата на сингъл Кирил Филаретов от Русия, който е номер 42. Вторият поставен Бенджамин Азар от Канада е 49-ти в света при юношите. Участват и няколко тенисисити от топ 100.

При девойките водачка в схемата е украинката Полина Склиар. Тя е 73-та в ранглистата. В топ 100 са още китайката Генг, която е под номер 89, Ива Маринкович от Швеция, която е 57-ма и 64-та в света Оливия Трейнър от САЩ.

Мачовете продължават до събота. За тогава са предвидени финалите на сингъл. При двойките финалите ще са по-рано през седмицата.