Санкции за незаконна търговия с храни на улица „Дунав“ в Хасково

    Служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ) в Хасково, съгласувано със служители от общинската служба „Контрол, обществен ред и законност“ (КОРЗ), извършиха извънредна проверка на импровизиран търговски обект край улица „Дунав“ в областния град. Инспекцията бе насочена към незаконна продажба на стоки от нерегистриран по законовия ред обект – крайпътна маса, разположена на тротоара. Проверяващите органи установиха, че търговската дейност се извършва в пълно нарушение на изискванията, тъй като обектът не фигурира в регистрите на агенцията по храните и липсват необходимите документи за произход и качество на предлаганата продукция.

    По време на проверката представителите на ОБДХ поясниха, че санкциите за подобни нарушения са сериозни и се налагат заради липсата на регистрация на търговския обект. Глобите се определят според вида на нарушението и закона, като в конкретния случай става въпрос за нерегламентирано предлагане на стоки на открито.

    Собственичката на масата категорично отказа да застане пред камера или да коментира ситуацията официално. В разпален разговор с екипа, жената изрази силно недоволство от присъствието на медиите, като забрани да бъде снимана и подчерта, че масата е нейна собственост.

    От КОРЗ и ОБДХ припомниха, че контролът върху нерегламентираната търговия в Хасково ще продължи да бъде засилен, за да се гарантира безопасността на потребителите и равнопоставеността на лоялните търговци в града.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      Кю
      Кюстебекова
      7 -2
      18:09, 16 апр 2026
      За кокошка няма прошка! Направо се насраха от проверки ! Тая сиганка купува гласове от махалата с яйца и турски перилни препарати ! Да идат и на бабешкия пазар в събота и там да проверяват ! Да ама не в събота им е почивен ден.
      Отговор
    • 2
      До
      Добро начало
      3 -2
      18:22, 16 апр 2026
      А на пазара кога. Луканки, сирена по масите. Няма контрол никакъв.
      Отговор
    • 3
      Са
      Самир
      8 0
      18:27, 16 апр 2026
      За тия бабички дето жениците си продават лук,магданоз,копър.....и нещо там събрано от градинката или набрано,не бива да ги закачат!Ама ония лисици и хиени от махлата,дето и къщите и сергиите са им незаконно на тротоара,не бива да има прошка.
      Отговор
    Доставиха последните 114 ролки за машинно гласуване в Хасково
    Ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II" поеха управлението на Съдебната палата в Хасково
    Задимяване от ел. табло в детска градина вдигна на крак пожарната в Хасково
    Отказаха да пуснат от ареста турчин, заловен с 250 грама кокаин
    Задържаха пътник в автобус от Хасково с марихуана за 45 000 евро
    От 30 април 2026 г. започва кандидатстването за първи клас в Хасково
