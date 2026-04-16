Санкции за незаконна търговия с храни на улица „Дунав“ в Хасково

Служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ) в Хасково, съгласувано със служители от общинската служба „Контрол, обществен ред и законност“ (КОРЗ), извършиха извънредна проверка на импровизиран търговски обект край улица „Дунав“ в областния град. Инспекцията бе насочена към незаконна продажба на стоки от нерегистриран по законовия ред обект – крайпътна маса, разположена на тротоара. Проверяващите органи установиха, че търговската дейност се извършва в пълно нарушение на изискванията, тъй като обектът не фигурира в регистрите на агенцията по храните и липсват необходимите документи за произход и качество на предлаганата продукция.

По време на проверката представителите на ОБДХ поясниха, че санкциите за подобни нарушения са сериозни и се налагат заради липсата на регистрация на търговския обект. Глобите се определят според вида на нарушението и закона, като в конкретния случай става въпрос за нерегламентирано предлагане на стоки на открито.

Собственичката на масата категорично отказа да застане пред камера или да коментира ситуацията официално. В разпален разговор с екипа, жената изрази силно недоволство от присъствието на медиите, като забрани да бъде снимана и подчерта, че масата е нейна собственост.

От КОРЗ и ОБДХ припомниха, че контролът върху нерегламентираната търговия в Хасково ще продължи да бъде засилен, за да се гарантира безопасността на потребителите и равнопоставеността на лоялните търговци в града.