Доставиха последните 114 ролки за машинно гласуване в Хасково

Днес в Областна администрация Хасково бяха доставени и последните 114 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване от общо предвидените 688 броя за областта за предстоящите избори за народни представители на 19 април. Те бяха приети от упълномощени служители на Областна администрация – Хасково и представители на РИК – Хасково.

По утвърден график ролките бяха разпределени поетапно и предадени на всички общини в областта, като в следобедните часове бяха предоставени и последните количества за община Хасково, информираха от Областна администрация – Хасково.