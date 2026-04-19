Над 14% избирателна активност в Хасковско към 11:00 часа

Изборният ден в област Хасково протича при умерена активност, като до 11:00 часа правото си на глас за Народно събрание са упражнили 14,28% от избирателите. Според официалните данни на Районната избирателна комисия, общият брой на гласувалите в региона е 32 030 души от общо 224 310 имащи право на вот.

Най-висока е активността в община Любимец, където до ранния предиобед до урните са отишли 23,18% от гласоподавателите. Веднага след нея се нарежда община Свиленград с 20,93%. В останалите общини от областта темпото е сравнително изравнено, като в Тополовград е отчетена активност от 17,85%, в Маджарово – 17,38%, а в Симеоновград – 17,22%. В Минерални бани и Ивайловград процентите са съответно 17,12% и 16,91%.

В най-голямата община – Хасково, до 11:00 часа са гласували 11 723 души, което представлява 13,22% активност. Подобни са данните и за община Харманли, където своя вот са дали 13,21% от избирателите. Най-ниска е избирателната активност към този час в общините Стамболово (11,00%) и Димитровград (11,61%).

Към момента изборният процес в цялата област протича в спокойна обстановка, като секционните комисии очакват засилване на трафика от гласоподаватели в ранните следобедни часове. Следващите официални данни за активността в региона се очакват след 16:00 часа.

Източник: Haskovo.NET

