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Задържаха собственик на автомобил, пробвал да подкупи пътни полицаи

Водач е задържан при опит да подкупи служители на пътна полиция в сектор Пътна полиция в Хасково. Във вторник по обяд той оставил автомобила си „Ситроен“ на канала за технически преглед.
Мъжът бил връщан няколко пъти от служителите, тъй като колата му била с 5 седалки, а по закон трябвало да е 7+1. Водачът подхвърлил банкнота от 50 евро в багажника на колата, за да мине безпрепятствено техническата проверка. Последвало е задържането му до 24 часа по заведеното бързо производство.
 
Източник: Haskovo.NET

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