Разпитаха ключов свидетел по делото за убийството на Маги в Хасково

В Окръжния съд в Хасково днес продължи делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, за което обвиняем е Иван Костов, който към момента на престъплението е бил непълнолетен. Трагедията се разиграва на 26 април 2025 г. в къща на улица „Тимок“, а тялото на момичето четири дни по-късно е открито в изоставен имот на улица „Амур“, след като според разследващите обвиняемият го е пренесъл в бидон на разстояние около 600 метра.

В началото на заседанието майката на Магдалена – Лидия Трандафилова, която участва в процеса като частен обвинител, поиска съдът да осигури аудиозапис на всички заседания. Тя заяви, че на предходното заседание е останала с впечатление за по-толерантно отношение към обвиняемия. Съдът отхвърли искането с аргумент, че страната разполага с достъп до делото и до протоколите от заседанията.

Първи от осемте свидетели днес бе 19-годишният Момчил Калинов – последният човек, който е бил в компанията на Магдалена и Иван преди инцидента. Той се яви с адвокат и описа подробно събитията от вечерта. По думите му тримата се срещнали в центъра на Хасково, след което се отправили към къщата на дядото на Иван, където пили алкохол. Излезли до магазин на булевард „Раковски“ и се върнали. В дома момичето започнало да заспива, а около 3:30 ч. Иван настойчиво помолил Момчил да си тръгне. Свидетелят твърди, че е предложил на Маги да си тръгнат заедно, но тя отказала.

На следващия ден Момчил разбрал, че Маги е изчезнала. Той разказа и за натиск от страна на нейни близки, които ги отвели извън града, разпитвали ги, удряли ги и ги заплашвали с електрошок и оръжие. Едва след това той и Иван уведомили родителите си и подали сигнал в полицията.

По искане на прокурора Павел Жеков бяха прочетени първоначалните показания на Момчил, тъй като част от сегашните му твърдения се различават. В първия разпит той е заявил, че Иван му е споделил за сексуален контакт с Маги в нощта на инцидента и че по време на издирването обвиняемият давал противоречиви обяснения за местонахождението ѝ, преди да направи самопризнания.

Разпитите продължават и утре, когато са призовани още свидетели по делото.