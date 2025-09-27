От х:

Разрушиха изоставената къща, в която бе открит трупът на Маги

    Разрушена е къщата край улица „Амур“, в която бе открит трупът на убитата 18-годишна хасковлийка Магдалена Русева. Това е било възложено от Община Хасково, откъдето са изминали всички процедури по издирване на собственици.

    Припомняме, че Маги бе убита чрез удушаване на 26 април 2025 г. в къща на улица „Тимок“. Трупът ѝ бе изнесен в бидон, който бе захвърлен във вече разрушената къща на улица „Амур“, намираща се на около 600 метра от мястото на престъплението.

    За зверството е задържан 17-годишният Иван Костов, който е направил самопризнания. Установено е, че той е удушил девойката с връв в дома на дядо си, но в продължение на четири дни е крил за тежкото престъпление.

    Вече 5 месеца младежът е с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

    Източник: Haskovo.NET

