Областният управител д-р Стефка Здравкова и заместниците ѝ са сред новоприетите студенти в УНСС-Хасково

    Тържествено бе открита академичната година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) към УНСС в Хасково.

    Директорът на РЦДО проф. д-р Надя Миронова приветства студентите и им пожела здраве и успехи в овладяването на нови знания.

    Над 250 са новоприетите студенти в три бакалавърски програми: Икономика, Счетоводство, Мениджмънт и администрация.

    72 са новоприетите студенти в магистърските програми: Комуникационен мениджмънт, Местно самоуправление, Счетоводство и контрол.

    В обръщението си проф. д-р Надя Миронова подчерта все по-нарастващото значение на Центъра на УНСС в Хасково като място да образова и възпитава икономическия и управленския елит на Южен централен район.

    Сред новите студенти тази година са областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, двамата ѝ заместници Митко Петров и Богдан Кирилов, ръководители. Те надграждат своите умения в магистърските програми на РЦДО на УНСС в Хасково, който е специализиран за дистанционно обучение и работи чрез най-модерните системи за обучение в онлайн среда.

    Сред гостите на тържественото откриване на академичната година в Хасково беше заместник областният управител на Хасково Митко Петров, за когото днес бе първия учебен ден. Приветствия към студентите отправи първокурсничката Даная Манолова от специалност „Икономика“.

    За доброто настроение на присъстващите се погрижиха фолклористките от танцов клуб „Веселие“.

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини