Обновиха двора на училището в хасковското село Узунджово

    В Основно училище „Любен Каравелов“ в хасковското село Узунджово се проведе официалното откриване на инициативата „Облагородяване на дворното пространство“. Тя се реализира по специализираното издание на Програма за граждански бюджети на Фондация ХАЛО.

    В рамките на проекта училищният двор бе обновен – пейките в беседката и в двора бяха ремонтирани и боядисани, за да осигурят по-приятна и уютна среда за учениците и техните учители.

    Празникът беше съчетан и с празник на училището – Ден на спорта и събра усмивки, смях и много енергия. Учениците се включиха с огромен ентусиазъм в разнообразни спортни и забавни игри. Дворът оживя от детски глъч, а емоциите и доброто настроение показаха, че направените подобрения са истински ценни за общността. За много от децата денят ще остане незабравим – изпълнен с движение и радост от споделените мигове.

    Специализираното издание на Програмата за граждански бюджети на Фондация ХАЛО подкрепя млади хора и училища да превръщат своите идеи в реалност. Тя учи учениците да бъдат активни, да работят заедно и да допринасят за средата, в която растат. Тя показва, че когато децата са въвлечени в процеса на промяна, те стават по-ангажирани, уверени и мотивирани.

    Събитието в ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово доказа, че когато училището и общността вървят заедно, резултатът е повече от ремонтирани пейки – това е създаване на място, в което децата се чувстват щастливи, обичани и вдъхновени.

    Източник: Haskovo.NET

